चार युवकों ने युवक को बेल्ट और चप्पलों से पीटने के बाद थूक चाटने पर किया मजबूर, सोशल मीडिया पर वायरल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 1, 2025 14:31 IST2025-12-01T14:29:29+5:302025-12-01T14:31:02+5:30

29 नवंबर की दोपहर लगभग तीन बजे पीड़ित युवक देवरिया शहर के बाजार में सामान खरीदने जा रहा था तभी सकरा पार और गोबराई गांव के चार युवकों ने रोक लिया।

सांकेतिक फोटो

Highlightsगोबराई गांव का यह वीडियो रविवार शाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।संबंध में पीड़ित युवक की मां ने शिकायत दर्ज करायी है। बेल्ट और चप्पलों से पीटा और थूक चाटने के लिए मजबूर किया।

देवरियाः उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को बेल्ट से पीटते हुए और उसे थूक चाटने के लिए मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, कथित तौर पर गोबराई गांव का यह वीडियो रविवार शाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

इस संबंध में पीड़ित युवक की मां ने शिकायत दर्ज करायी है। शिकायत में बताया गया है कि 29 नवंबर की दोपहर लगभग तीन बजे पीड़ित युवक देवरिया शहर के बाजार में सामान खरीदने जा रहा था तभी सकरा पार और गोबराई गांव के चार युवकों ने उसे रोक लिया।

आरोप है कि उन्होंने उसे बेल्ट और चप्पलों से पीटा और थूक चाटने के लिए मजबूर किया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि आरोपी युवक उसी रात उसके घर पहुंचे, घर का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और पथराव भी किया।

देवरिया थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘पीड़ित की मां ने तहरीर दी है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बाकी आरोपियों को भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा।’’

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेश