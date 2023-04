दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग, महिला को मारी गई गोली, अस्पताल ले जाया गया

नई दिल्ली: दक्षिणि दिल्ली के साकेत कोर्ट में शुक्रवार को एक महिला को गोली मार दी गई। इसके बाद आननफानन में उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया है कि चार राउंड फायरिंग की गई है।

सामने आई जानकारी के अनुसार महिला को चार गोलियां मारी गई हैं। ये गोलियां उसे पेट और अन्य हिस्सों में लगी। दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ अपनी जीप में उसे लेकर एम्स अस्पताल पहुंचे। फिलहाल लड़की की स्थिति कैसी है, इसे लेकर अपडेट सामने नहीं आ सका है।

#UPDATE | Delhi: A woman has been injured in an incident of firing at Saket court. Four rounds were fired. Police on the spot.