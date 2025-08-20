Delhi: बेगम को जहर देकर सुलाई मौत की नींद, दोस्त के साथ क्रबिस्तान में दफनाया; आरोपी गिरफ्तार

Delhi: दक्षिणी दिल्ली में घरों में रंग-रोगन का काम करने वाले एक व्यक्ति ने बेवफाई का शक होने पर नींद की गोलियों के साथ खरपतवारनाश्क (जहरीला पदार्थ) खिलाकर अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महिला का शव उसे दफनाए जाने के 11 दिन बाद 15 अगस्त को खोदकर निकाला गया।

#WATCH | Delhi | DCP South District Ankit Chauhan says, "A 37-year-old woman was reported missing on July 10 by her friend Afsana at Mehrauli police station after she had been missing for about 13-14 days with no contact. Her (missing lady's) husband, who lived separately from… pic.twitter.com/ucO2AtQVAw — ANI (@ANI) August 19, 2025

महिला की पहचान पुलिस ने साझा नहीं की है। पुलिस ने बताया कि दंपति अलग हो गए थे लेकिन एक ही इलाके में रहते थे। महरौली निवासी पति शबाब अली (47) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

उसके दो सहयोगियों- बिहार के अररिया निवासी तनवीर खान (25) तथा चंदनहल्ला निवासी इलेक्ट्रीशियन शाहरुख खान (28) को शव को दफनाने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तनवीर, घरों में रंग-रोगन का काम करता है। यहां एक अधिकारी ने बताया कि चौथे साथी की तलाश जारी है।

Web Title: Delhi Wife was poisoned to death buried in graveyard with friend accused arrested