Delhi: बेगम को जहर देकर सुलाई मौत की नींद, दोस्त के साथ क्रबिस्तान में दफनाया; आरोपी गिरफ्तार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 10:32 IST2025-08-20T10:31:08+5:302025-08-20T10:32:45+5:30

Delhi: जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला कि महिला को उसके पति और अन्य लोगों के साथ बेहोशी की हालत में कार में ले जाया जा रहा था।

Delhi Wife was poisoned to death buried in graveyard with friend accused arrested | Delhi: बेगम को जहर देकर सुलाई मौत की नींद, दोस्त के साथ क्रबिस्तान में दफनाया; आरोपी गिरफ्तार

Delhi: बेगम को जहर देकर सुलाई मौत की नींद, दोस्त के साथ क्रबिस्तान में दफनाया; आरोपी गिरफ्तार

Delhi: दक्षिणी दिल्ली में घरों में रंग-रोगन का काम करने वाले एक व्यक्ति ने बेवफाई का शक होने पर नींद की गोलियों के साथ खरपतवारनाश्क (जहरीला पदार्थ) खिलाकर अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महिला का शव उसे दफनाए जाने के 11 दिन बाद 15 अगस्त को खोदकर निकाला गया।

महिला की पहचान पुलिस ने साझा नहीं की है। पुलिस ने बताया कि दंपति अलग हो गए थे लेकिन एक ही इलाके में रहते थे। महरौली निवासी पति शबाब अली (47) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

उसके दो सहयोगियों- बिहार के अररिया निवासी तनवीर खान (25) तथा चंदनहल्ला निवासी इलेक्ट्रीशियन शाहरुख खान (28) को शव को दफनाने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तनवीर, घरों में रंग-रोगन का काम करता है। यहां एक अधिकारी ने बताया कि चौथे साथी की तलाश जारी है। 

Web Title: Delhi Wife was poisoned to death buried in graveyard with friend accused arrested

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :delhi crimedelhi policedelhi newsmurder casecrime news hindiदिल्ली क्राइमदिल्ली पुलिसदिल्ली समाचारहत्याक्राइम न्यूज हिंदी