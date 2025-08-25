हम कहां जा रहे हैं?, पड़ोसी की डेढ़ वर्षीय बेटी से दुष्कर्म, कमरे में ले गया सुधीर उर्फ बिट्टू, रोने की आवाज सून मां दौड़ी और दरवाजा था बंद, खोला तो निर्वस्त्र और खून से लथपथ

Highlights दरवाजा खोलने पर बच्ची निर्वस्त्र और खून से लथपथ पाई गई। बच्ची को मां के साथ चिकित्सीय परिक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।

नई दिल्लीः दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के बिजवासन इलाके में रविवार को एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी की डेढ़ वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इस संबंध में कापसहेड़ा थाने में आज सुबह पीसीआर कॉल मिली। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची जहां एक मकान में किराये पर रह रही पीड़िता की मां ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे उसका पड़ोसी और सह-किरायेदार सुधीर उर्फ बिट्टू (32) उसकी बच्ची को अपने कमरे में ले गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ देर बाद कमरे से बच्ची के रोने की आवाजें आने लगीं।

जबकि दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलने पर बच्ची निर्वस्त्र और खून से लथपथ पाई गई। अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला आरोपी घटना के समय कथित तौर पर नशे की हालत में था। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची को उसकी मां के साथ चिकित्सीय परिक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस टीम ने मौके से सबूत इकट्ठे किए। अधिकारी ने कहा, ‘‘बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हिरासत में है और जांच जारी है।’’ अधिकारियों के अनुसार, आरोपी उसी मकान में किराएदार के तौर पर रह रहा था। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।

