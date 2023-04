दिल्ली: पैरोल पर बाहर आए आरोपी ने प्रेमिका की हत्या फिर फरार, क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार

Highlights दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कुख्यात आरोपी को किया गिरफ्तार मंगोलपुरी का रहने वाला दीपक नामक आरोपी ने अपनी प्रेमिका और एक अन्य की हत्या कर दी थी आरोपी पैरोल से आने के बाद एक हत्या कर फरार था

नई दिल्ली: दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 37 वर्षीय दीपक नाम का आरोपी दिल्ली के मंगलोपुरी का रहने वाला है।

वह कोरोना काल के कारण जेल से पैरोल मिलने के बाद बाहर आया था लेकिन जेल में वापस नहीं गया बल्कि वह भाग गया। जानकारी के मुताबिक, आरोपी दीपक एक लड़की साथ संबंध में था, पैरोल से भागने के बाद उसने एक होटल में हत्या कर दी थी।

क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी और आखिरकार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले अपनी गर्लफ्रेंड की महंगी ख्वाहिशे पूरी करने के लिए उसने एक डॉक्टर के बेटे का अपहरण किया था। दीपक ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर के बेटे का अपहरण कर लिया और बदले में 20 लाख रुपये मांगे।

On the run after killing girlfriend, lifer on parole arrested in Delhi



Read @ANI Story | https://t.co/djZGhP7KKQ

#Lifer#Parole#Murderpic.twitter.com/nKD0UcrUr5