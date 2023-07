हरियाणा: तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को पहले मारी टक्कर फिर कुचलकर मौके से हुआ फरार, घटना का वीडियो आया सामने

Highlights हरियाणा में तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे के बाद आरोपी और कार की कोई खबर नहीं है।

चंड़ीगढ़: हरियाणा के गुरुग्राम से एक भयावह वीडियो सामने आया है जिसमें एक कार को एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारते हुए देखा गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पहले महिला को टक्कर मारते और फिर उसे कुचलते हुए देखा गया है। जानकारी के अनुसार, घटना के बाद से ही कार चालक और कार की कोई खबर नहीं है और इस मामले में मामला दर्ज हो गया है।

बताया जा रहा है कि यह घटना 29 जून की शाम की है जब महिला वॉक पर निकली थी। ऐसे में वह जब लेन को पार कर रही थी तभी यह घटना घटी है। फुटेज में यह भी देखा गया है कि सामने से आ रही एक कार महिला को कुचलने वाली कार को रोकने की कोशशि की थी लेकिन वह इसमें वह कामयाब नहीं हो पाया था। इस हादसे के बाद महिला की हालत कैसी है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है।

जारी सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया है कि एक महिला सड़क की कीनारे चल रही है और रास्ता बिलकुल सुनसान है। इतने में महिला सड़को को पार करने की कोशिश करते है और पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक कार महिला को टक्कर मार देती है। कार से टकराने के बाद बुजुर्ग जमीन पर गिर जाती है।

A resident of Palam Vihar E block hit by an #overspeeding verna in #Gurgaon#Gurugram. Problem: Lack of places for #pedestrians to #walk and driving sense to differentiate between a #Highway and residential #road. #accident#ViralVideos#CCTV@gurgaonpolice@MunCorpGurugrampic.twitter.com/5rwyRHFdFK