दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ रेप की कोशिश, लड़की ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप; जांच में जुटी पुलिस

By अंजली चौहान | Updated: October 14, 2025 10:13 IST2025-10-14T10:11:10+5:302025-10-14T10:13:14+5:30

Delhi: साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न हुआ। पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली और उसने एफआईआर दर्ज कर ली है। छात्रा की काउंसलिंग की जा रही है। एक अलग घटना में, आदर्श नगर के एक होटल में एमबीबीएस की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। उसने बताया कि उसे एक पार्टी में बुलाया गया, नशीला पदार्थ दिया गया और फिर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस दोनों मामलों की जाँच कर रही है।

Delhi: राजधानी दिल्ली में स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाने हुए एफआईआर दर्ज कराई है। छात्रा के आरोपों को देखते हुए दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार, यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ परिसर में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। इस घटना के बाद छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें कथित हमले की सूचना दी गई।

कॉल छात्रा के किसी जानने वाले ने की थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुँची। अंकित चौहान, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) ने कहा, "लड़की के बयान के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

क्या है पूरा मामला?

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, छात्रा ने बताया कि चार लोग थे। उन्होंने उसके कपड़े फाड़े, उसे गलत तरीके से छुआ और उसके साथ सामूहिक बलात्कार का प्रयास किया। उसके बयान के आधार पर, पुलिस ने शुरुआत में छेड़छाड़ से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उसने बताया कि जिस विश्वविद्यालय में अपराध का प्रयास हुआ, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था।

पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के प्रयास का भी मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय में लगभग हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। छात्र के बयान के आधार पर, सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है।

विरोध प्रदर्शन और अफरा-तफरी

इस खबर के बाद, एसएयू में अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र हॉलवे में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। विश्वविद्यालय से प्राप्त तस्वीरों में छात्र ज़मीन पर एक-दूसरे से सटे हुए बैठे दिखाई दे रहे थे, जबकि विश्वविद्यालय के अधिकारी उनकी चिंताओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे थे।

विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया

एसएयू प्रशासन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है और प्रशासन जाँच अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहा है।"

टॅग्स :delhisexual harassmentdelhi policedelhi newsdelhi crimeदिल्लीयौन उत्पीड़नदिल्ली पुलिसदिल्ली समाचारदिल्ली क्राइम