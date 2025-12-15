रात 11 बजे मर्डर, छोटे बच्चे में इतना गुस्सा?, दो नाबालिगों के साथ कहासुनी, 18 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक विशाल की छाती के ऊपरी बाएं और दाएं हिस्से और हाथ पर चाकू से वारकर मारा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2025 14:25 IST2025-12-15T14:24:31+5:302025-12-15T14:25:28+5:30
Delhi: पूर्वी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में दो नाबालिगों के साथ हुई कहासुनी के बाद 18 वर्षीय एक ऑटो रिक्शा चालक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गयी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार रात लगभग साढ़े 11 बजे हुई। घटना में शामिल दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया गया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विशाल शादी से लौटकर अपने घर के पास खड़ा था, तभी आरोपियों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि विवाद विशाल के नाबालिग के एक रिश्तेदार से कथित संबंध को लेकर शुरू हुआ था।
कहासुनी के दौरान, एक नाबालिग ने चाकू निकालकर विशाल पर कई वार किए। अधिकारी ने बताया, “विशाल की छाती के ऊपरी बाएं और दाएं हिस्से तथा हाथ पर चाकू से वार किए गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।”
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा, “प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या व्यक्तिगत रंजिश में की गई थी। यह रंजिश आरोपी नाबालिगों में से एक के रिश्तेदार से कथित संबंध से जुड़ी है।” अपराध में प्रत्येक नाबालिग की सटीक भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है।