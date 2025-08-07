दिल्लीः 10 साल से अलग, बिहार से साधु का वेश धारण आया पति प्रमोद झा ने पत्नी किरण झा पर हथौड़े से हमला कर मार डाला, बहू ने सुबह 4 बजे खून से लथपथ पाया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 7, 2025 15:12 IST2025-08-07T15:10:58+5:302025-08-07T15:12:01+5:30
पुलिस ने बताया कि प्रमोद झा उर्फ पप्पू (60) ने बुधवार तड़के पत्नी किरण झा पर उनके घर के अंदर हमला किया। पुलिस ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताया है।
नई दिल्लीः बिहार से साधु का वेश धारण करके आए एक व्यक्ति ने दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय इलाके में अलग रह रही अपनी पत्नी की हथौड़े से हमला करके कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि प्रमोद झा उर्फ पप्पू (60) ने बुधवार तड़के पत्नी किरण झा पर उनके घर के अंदर हमला किया। पुलिस ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताया है।
डीसीपी (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया कि किरण (50) को उसकी बहू ने सुबह लगभग चार बजे खून से लथपथ पाया। डीसीपी ने कहा, "आरोपी पत्नी से लगभग 10 साल तक अलग रहने के बाद एक अगस्त को बिहार के मुंगेर जिले में स्थित अपने पैतृक गांव से दिल्ली आया था।
उसने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों को गुमराह करने और घर में घुसने के लिए साधु का वेश धारण कर रखा था।" उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा की निरंतर घटनाओं के कारण किरण पिछले 10 वर्ष से अपने पति से अलग रह रही थी। अधिकारी ने बताया कि वह बेटे दुर्गेश, बहू कमल झा और पोती के साथ नेब सराय में रहती थीं।
ओडिशा में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया
ओडिशा के अंगुल जिले में सड़क किनारे जंगल में शौच के लिए गई एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने बुधवार को दो नाबालिगों को हिरासत में लिया जबकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब पीड़िता अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर छेंडीपाड़ा से लौट रही थी।
पुलिस ने एक बयान में बताया कि रास्ते में, वह शौच के लिए सड़क किनारे जंगल में गई और उसी दौरान एक ट्रैक्टर पर सवार होकर आए तीन लोगों ने उससे कथित तौर पर बलात्कार किया। बयान में कहा गया है कि हालांकि घटना तीन जुलाई की है, लेकिन पीड़िता ने मंगलवार को बगड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस के बयान में कहा गया है, ‘‘आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीम गठित की गईं और उन्होंने एसपी की प्रत्यक्ष निगरानी में काम किया।’’ बयान के अनुसार इस मामले में दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर, आरोपियों के मोबाइल फोन समेत विभिन्न साक्ष्य जब्त कर लिए हैं।