Delhi School Bomb Threat: दिल्ली के 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

Delhi School Bomb Threat: राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिल्ली के कम से कम तीन स्कूलों को बुधवार को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने तलाश अभियान शुरू किया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, दो स्कूलों- मालवीय नगर स्थित एसकेवी और प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल में बम की धमकी की सूचना क्रमश: सुबह सात बजकर 40 मिनट पर और सात बजकर 42 मिनट पर मिली। पुलिस टीम, अग्निशमनकर्मी और बम निरोधक दस्ते तुरंत स्कूल पहुंचे।

गौरतलब है कि डीएवी पब्लिक स्कूल, फेथ अकादमी, दून पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय उन संस्थानों में शामिल थे जिन्हें बम की धमकियाँ मिलीं और भेजने वाले, जिसकी पहचान कथित तौर पर 'आतंकवादी 111' के रूप में हुई है, ने 25,000 अमेरिकी डॉलर की माँग की थी।

#WATCH | Delhi: Visuals from outside Raja Ram Mohan Roy Sarvodaya Kanya Vidyalaya in Hauz Rani, Malviya Nagar, which is one of the schools in the city which have received bomb threats. pic.twitter.com/dUfpeIMvDx — ANI (@ANI) August 20, 2025

महज दो दिन पहले 18 अगस्त को शहर के 32 स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली थी, जो बाद में झूठी निकलीं।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "एहतियात के तौर पर सभी छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तलाशी अभियान जारी है।"

बाद में पता चला कि धमकी भरे ईमेल भेजने वाला "द टेरराइजर्स 111 ग्रुप" था और धमकियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी में 5,000 डॉलर की मांग भी की गई थी। ईमेल में स्कूलों के आईटी सिस्टम को हैक करने और इमारतों में "पाइप बम और उन्नत विस्फोटक उपकरण" लगाने की धमकी दी गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को बम से उड़ाने की झूठी धमकियाँ मिलने के मामले कोई नई बात नहीं हैं। पिछले साल मई में, लगभग 300 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जो बाद में फर्जी निकले।

हाल ही में, दिल्ली में जुलाई महीने में लगातार तीन दिनों तक आठ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। स्कूलों के अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को भी इसी तरह का एक मेल मिला, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि परिसर में चार आईईडी और आरडीएक्स के दो पैकेट रखे गए हैं।

