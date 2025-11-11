Delhi Red Fort Blast: अब तक 12 की मौत और 25 घायल, यूएपीए के तहत प्राथमिकी?, दिल्ली में कई जगह छापे

Highlights चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था। नलिन प्रभात डिजिटल माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगे। तस्वीर इलाके के सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है।

Delhi: दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 25 घायल हुए और इलाज चर रहा है। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अगुवाई में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में मंगलवार को यूएपीए के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की और राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर छापे मारे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ, उसके चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम हुए विस्फोट के मद्देनजर आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं।

The death toll in the blast near Red Fort rose to 12, with three more people succumbing to injuries, police said on Tuesday.



READ: https://t.co/8m7QPdhp8Xpic.twitter.com/zOpjWjgSCs — Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025

इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात डिजिटल माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगे।

पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत आतंकवादी हमला मामले की साजिश एवं ऐसे मामलों में सजा से संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी को ‘हाई अलर्ट’ पर रखा गया है तथा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार पुलवामा का निवासी और पेशे से चिकित्सक उमर मोहम्मद कथित तौर पर वह हुंदै आई20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किले के पास जिस कार में विस्फोट हुआ उसे चला रहे व्यक्ति की पहली तस्वीर इलाके के सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है।

उन्होंने बताया कि व्यक्ति के फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से कथित तौर पर संबंध थे, जहां से विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में संभवत: अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है।

पुलिस के एक सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक जांच से दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के बीच संभावित संबंध का संकेत मिलता है, जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। सूत्र ने कहा, ‘‘अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।’’ पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में “मास्क पहने हुए एक व्यक्ति” को कार चलाते हुए देखा जा सकता है।

उसने कहा कि कई टीम को लाल किले और उसके आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए तैनात किया गया है। शाह मंगलवार को एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। उन्होंने विस्फोट के बाद कहा था कि वह शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ विस्फोट पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

शाह ने यहां लोक नायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘कल सुबह हम गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्फोट की विस्तृत समीक्षा करेंगे।’’ गृह मंत्री ने कहा था कि शीर्ष जांच एजेंसियां ​​पूरी तत्परता से विस्फोट की जांच कर रही हैं और वे ‘हुंदै आई20’ कार में हुए विस्फोट की गहराई से जांच करेंगी।

दिल्ली पुलिस सोमवार शाम को धीमी गति से चल रही कार में शक्तिशाली विस्फोट होने के बाद ‘हाई अलर्ट’ पर है। विस्फोट में कम से कम नौ लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए और कई वाहन जल गए। दिल्ली में विस्फोट के कुछ घंटे पहले पुलिस ने तीन चिकित्सकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर ‘‘सफेदपोश’’ आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त करने का दावा किया था। पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद में जब्त की गई विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार विस्फोटक में 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री और कुछ हथियार व गोलियां भी जब्त की गईं। ज्वलनशील सामग्री को अमोनियम नाइट्रेट माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पेशे से डॉक्टर उमर मोहम्मद कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था।

सूत्रों के अनुसार, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक व्यक्ति तारिक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने कथित तौर पर उमर मोहम्मद को हुंदै आई20 कार दी थी। सूत्रों ने कहा कि अपने आतंकवादी मॉड्यूल के साथी चिकित्सकों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद ने डर के कारण यह आतंकवादी हमला किया होगा, क्योंकि उसे भी गिरफ्तार होने का डर था।

विस्फोट के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी सीमा बिंदुओं पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों, चाहे वे निजी हों या व्यावसायिक, की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरी जांच और सत्यापन किया जा रहा है।

पुलिस के एक सूत्र ने बताया, ‘‘लाल किले और आसपास के रास्तों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए कई टीम तैनात की गई हैं ताकि हुंदै आई20 कार को चलाने वाले मास्क पहने व्यक्ति के बारे में और जानकारी मिल सके जिसमें विस्फोट हुआ था।’’ सूत्र ने कहा, ‘‘हमें यह भी पता चला है कि विस्फोट से पहले कार तीन घंटे तक पास की एक पार्किंग में खड़ी थी।

विभिन्न पार्किंग स्थलों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।’’ उन्होंने बताया कि संभावित संदिग्धों का पता लगाने के लिए दरियागंज और पहाड़गंज इलाकों के होटलों और गेस्ट हाउस में रात भर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने होटल के रजिस्टरों की जांच की, प्रविष्टियों की जांच की और संदिग्ध के विवरण से मेल खाने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए कई कर्मचारियों से पूछताछ की।

राष्ट्रीय राजधानी के सभी थानों को सतर्क रहने और स्थानीय बाजारों, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर कड़ी निगरानी बनाए रखने को कहा गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पुलिस की सभी टीम को सतर्क रहने, सभी आपात कॉल का जवाब देने, अपने इलाके में जांच तेज करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा गया है।’’

सूत्र ने बताया कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह ‘‘आत्मघाती बम विस्फोट’’ का मामला तो नहीं है या फिर कहीं यह कोई बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि विस्फोट सोमवार शाम लगभग 6:52 बजे हुआ, जब एक धीमी गति से चलती हुई हुंदै आई20 कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची।

लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि इलाके में यातायात प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सेवा संबंधी अद्यतन सूचना। सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। बाकी सभी स्टेशनों पर परिचालन सामान्य है।’’

दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रतिबंधों और यातायात मार्ग परिवर्तन के संबंध में एक परामर्श जारी किया है तथा यात्रियों को सुबह छह बजे से अगले आदेश तक इन मार्गों से बचने और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करने की सलाह दी है। परामर्श में कहा गया है, ‘‘चट्टा रेल कट से सुभाष मार्ग कट और नेताजी सुभाष मार्ग पर किसी भी वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।’’

