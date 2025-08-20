छोटे बेटे ने मां-पापा और बडे़ भाई को मार डाला, दक्षिणी दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, घर में मिली 3 लाश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 21:52 IST2025-08-20T21:46:11+5:302025-08-20T21:52:36+5:30
पुलिस ने बताया कि बुधवार को मैदानगढ़ी में एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की सूचना मिली।
Highlightsघटना की जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस के कई दल गठित किए गए हैं।
नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में बुधवार को एक व्यक्ति ने अपने माता-पिता और बड़े भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुधवार को मैदानगढ़ी में एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की सूचना मिली। उसने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और इसके लिए पुलिस के कई दल गठित किए गए हैं।