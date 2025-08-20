छोटे बेटे ने मां-पापा और बडे़ भाई को मार डाला, दक्षिणी दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, घर में मिली 3 लाश

Highlights घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के कई दल गठित किए गए हैं।

नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में बुधवार को एक व्यक्ति ने अपने माता-पिता और बड़े भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुधवार को मैदानगढ़ी में एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या की सूचना मिली। उसने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और इसके लिए पुलिस के कई दल गठित किए गए हैं।

Web Title: delhi police Triple murder in South Delhi 3 dead bodies found younger son killed his parents and elder brother