शराब पीकर मेरी बेटी को मारते हो, तेरे साथ नहीं भेजना, गुस्से में आकर दामाद ने ससुर को आग में झोंका

Highlights रिश्तेदार ने कॉल करने वाले के पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। छह बजे घर आया और अपनी पत्नी को वापस ले जाने की मांग करने लगा। शराबी संदीप बेटी निशा को परेशान कर रहा था।

नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली में घरेलू विवाद के दौरान अपने ससुर को कथित तौर पर आग के हवाले करने वाले 32 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, रणवीर सिंह (60) ने रविवार को झुलसने के बाद दम तोड़ दिया। रणवीर ऑटोरिक्शा चलाते थे। पुलिस के अनुसार, यह घटना 16 अगस्त की सुबह घरोली एक्सटेंशन में हुई। घटना से एक दिन पहले मृतक रणवीर की बेटी निशा अपने पति संदीप से झगड़े के बाद मायके लौट आई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "गाजीपुर पुलिस थाने को एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें बताया गया कि एक रिश्तेदार ने कॉल करने वाले के पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। पीड़ित को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया और बाद में सफदरजंग अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया।"

एक अधिकारी ने बताया कि अपनी मौत से पहले, रणवीर सिंह ने बयान दिया था कि आठ साल पहले संदीप और उसकी बेटी की शादी हुई थी और उसके बाद से शराबी संदीप बेटी निशा को परेशान कर रहा था। संदीप 16 अगस्त की सुबह करीब छह बजे घर आया और अपनी पत्नी को वापस ले जाने की मांग करने लगा।

जब सिंह ने बेटी निशा को भेजने से इनकार किया, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके ऊपर पेट्रोल डाला और लाइटर से आग लगा दी। अधिकारी ने बताया कि गाजीपुर थाने में हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। रणवीर सिंह की 24 अगस्त को मृत्यु के बाद, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आरोप को हत्या में बदल दिया गया।

अधिकारी ने कहा, "आरोपी फरार था और उसने पकड़े जाने से बचने के लिए अपना फोन तोड़ दिया था। तकनीकी निगरानी और स्थानीय मुखबिरों की मदद से उसका पता लगाया गया। 19 अगस्त को, आरोपी के पूर्व कार्यस्थल से मिली सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह पहले गाजियाबाद के एक निजी स्कूल में माली का काम करता था।"

मूल रूप से गाजियाबाद निवासी संदीप घटना के समय बेरोजगार था। पुलिस ने बताया कि आरोपी का हिंसा और अनियमित व्यवहार का इतिहास रहा है। अधिकारी ने कहा, "घटना से एक सप्ताह पहले, संदीप ने अपनी मां के साथ मारपीट की थी और गैस सिलेंडर को चालू करने की कोशिश की थी।" पुलिस ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है और फोरेंसिक साक्ष्य तथा प्रमुख गवाहों के बयान एकत्र करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का पोस्टमार्टम एलबीएस अस्पताल में किया जा रहा है।

