'ऑपरेशन कवच' मुहिम, 120 तस्कर अरेस्ट, 158.9 ग्राम हेरोइन, 40.2 किग्रा गांजा और 108 ग्राम कोकीन जब्त, 21,08,400 रुपये नकद बरामद

Highlights रोहिणी के डीसी चौक मार्केट में एक दुकान से 10 हजार सिगरेट बरामद कीं। आरोपी अनूप चौरसिया (32) को गिरफ्तार कर लिया गया। 20,854 व्यक्तियों को पकड़ा, 6,321 को एहतियातन हिरासत में लिया।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन कवच' के 10वें चरण के तहत 120 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है और 21 लाख रुपये नकद के साथ भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। त्योहार से पहले 20 सितंबर को 24 घंटे का अभियान शुरू किया गया। विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, ‘‘अभियान में राष्ट्रीय राजधानी के सभी 15 जिलों में दो हजार से अधिक स्थानों को शामिल किया गया तथा इसमें अपराध शाखा और विशेष प्रकोष्ठ की इकाइयों सहित 1,140 पुलिस टीम ने हिस्सा लिया।’’

पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 96 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 120 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 158.9 ग्राम हेरोइन, 40.2 किलोग्राम गांजा और 108 ग्राम कोकीन जब्त की गई तथा 21,08,400 रुपये नकद बरामद किए गए।

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई में द्वारका जिले में संगीता देवी (39) की गिरफ्तारी भी शामिल थी, जिसके पास कथित तौर पर आठ किलो से ज़्यादा गांजा तथा 21 लाख रुपये नकद मिले थे। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही मादक पदार्थों की तस्करी में वह प्रमुख भूमिका निभाने वालों में से एक थी।

उत्तम नगर में एक अन्य मामले में बरखा नाम की एक महिला को 27 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में पुलिस ने 2.7 किलोग्राम गांजा बरामद करने के बाद मदनगीर निवासी विनोद (48) को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, इसके अलावा दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत 269 मामले दर्ज किए गए।

इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि आरोपियों के पास से शराब की 337 बोतलें और बीयर की 115 बोतलें व 278 कैन जब्त की गईं। पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने के आरोप में 1,507 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने बताया कि शस्त्र अधिनियम के तहत 115 मामलों में 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

दो पिस्तौल, 16 देसी पिस्तौल, 23 कारतूस और 95 चाकू बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार, जुआ के 192 मामलों में 358 लोगों को पकड़ा गया और करीब चार लाख रुपये बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा 26 घोषित अपराधियों और 24 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से चोरी के 50 दोपहिया वाहन बरामद किए गए।

अपराध शाखा ने बिना वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनियों के अवैध रूप से सिगरेट बिक्री के एक बड़े गिरोह का भी भंडाफोड़ किया। यहां एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फतेहपुरी मस्जिद के पास एक दुकान पर छापा मारा और विभिन्न ब्रांड की 1.1 लाख सिगरेट स्टिक जब्त कीं, जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये है।

दिल्ली के दरियागंज निवासी साहिद (53) और मोहम्मद शाहनवाज़ अंसारी (37) नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपराध शाखा की टीम ने एक अन्य मामले में रोहिणी के डीसी चौक मार्केट में एक दुकान से 10 हजार सिगरेट बरामद कीं, जिसके बाद आरोपी अनूप चौरसिया (32) को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस अधिनियम के एहतियाती प्रावधानों के तहत 20,854 व्यक्तियों को पकड़ा, जबकि 6,321 को एहतियातन हिरासत में लिया।

