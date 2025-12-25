बहला-फुसलाकर खाली घर में ले जाकर, जबरन शराब पिलाई और सामूहिक दुष्कर्म, समयपुर बादली में 13 वर्षीय लड़की से हैवानियत, बैंक कर्मचारी ऋषभ और सैलून मालिक नरोत्तम उर्फ ​​नेता अरेस्ट

आरोपियों की पहचान बादली निवासी बैंक कर्मचारी ऋषभ (26) और राजा विहार में सैलून मालिक - नरोत्तम उर्फ ​​नेता (28) के रूप में हुई है।

सांकेतिक फोटो

Highlightsसूचना मिली कि राजा विहार में एक लड़की को जबरन शराब पिलाई गई। पीड़िता के पिता ने शुरू में बताया था कि उनकी बेटी ने शराब का सेवन किया था।जबरन शराब पिलाई गई और उससे दुष्कर्म किया गया।

नई दिल्लीः उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके समयपुर बादली में 13 वर्षीय एक लड़की को जबरन शराब पिलाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान बादली निवासी बैंक कर्मचारी ऋषभ (26) और राजा विहार में सैलून मालिक - नरोत्तम उर्फ ​​नेता (28) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, 20 दिसंबर की शाम पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को सूचना मिली कि राजा विहार में एक लड़की को जबरन शराब पिलाई गई। घटनास्थल पर तुरंत पहुंची पुलिस की एक टीम को पीड़िता के पिता ने शुरू में बताया था कि उनकी बेटी ने शराब का सेवन किया था।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने कहा, ‘‘बाद में पूछताछ और पीड़िता के बयान दर्ज किए जाने पर गंभीर अपराध का खुलासा हुआ।’’ पुलिस ने बताया कि चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान नाबालिग ने खुलासा किया कि राजा विहार में उसे बहला-फुसलाकर एक खाली घर में ले जाया गया था, जहां उसे जबरन शराब पिलाई गई और उससे दुष्कर्म किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि वह घर नरोत्तम का था। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बयान और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर 21 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (सामूहिक दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए समय पर जांच के लिए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया और गहन जांच की जा रही है।

