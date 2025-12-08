दाहिने जांघ पर धारदार हथियार से हमला कर 22 वर्षीय युवक की हत्या, कई घाव और तीन चोटों की पुष्टि, आखिर किसने ली जान

Highlights मौके पर पहुंचे पुलिस दल को सड़क पर खून के धब्बे मिले। देव कुमार नामक इस युवक को उसके रिश्तेदार पटेल अस्पताल लेकर गए। लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल रेफर किया गया।

नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 22 वर्षीय युवक की किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक को अस्पताल लेकर पहुंचे उसके रिश्तेदारों ने बताया कि एम्बुलेंस में युवक ने इलाके के ही किसी 'परिचित व्यक्ति' द्वारा उस पर हमला किये जाने का संकेत दिया था। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया ने कहा, "रविवार शाम पांच बजकर 28 मिनट पर एक पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली थी कि शकरपुर में राम टेंट हाउस के पास एक व्यक्ति को चाकू मारा गया है।

मौके पर पहुंचे पुलिस दल को सड़क पर खून के धब्बे मिले।’’ उन्होंने बताया कि देव कुमार नामक इस युवक को उसके रिश्तेदार पटेल अस्पताल लेकर गए। उन्होंने बताया कि गंभीर हालत के कारण उसे लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि उसकी दाहिने जांघ पर धारदार हथियार के किए गए कई घाव थे। अधिकारी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में धारदार हथियार से तीन चोटों की पुष्टि हुई है। अपराध स्थल या अस्पताल में कोई चश्मदीद नहीं मिला है।

प्रारंभिक निष्कर्षों और रिश्तेदारों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी शवगृह में रखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए कई दल गठित किए गए हैं और घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं।

दिल्ली में कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर; एक युवक की मौत और दो अन्य घायल

पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में सोमवार तड़के एक कार ने मोटरसाइकिल को कथित तौर पर टक्कर मार दी, जिससे 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस को घटना की सूचना तड़के चार बजकर 10 मिनट पर मिली। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने कहा, “एक क्षतिग्रस्त बुलेट मोटरसाइकिल सड़क पर पड़ी मिली।

जबकि दुर्घटना में शामिल लाल रंग की कार डिवाइडर पर चढ़ी हुई मिली जिसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। इससे पता चलता है कि टक्कर काफी जोरदार थी।” अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल सवार खुरेजी निवासी सहबाज (22) को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे खुरेजी निवासी समीर (21) का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि संगम विहार निवासी कार चालक ऋषभ (28) भी घायल हो गया जिसका उपचार हेडगेवार अस्पताल में जारी है। अधिकारी ने बताया कि ऋषभ के साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया।

पुलिस उपायुक्त गौतम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, वाहनों की तकनीकी जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर ही घटनाक्रम स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने कहा, “प्रारंभिक जानकारी के आधार पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण मौत होने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। (कार चालक के) फरार साथी का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

यह भी पता लगाने के प्रयास किए जा रहे है कि क्या दुर्घटना तेज गति से वाहन चलाने या किसी अन्य लापरवाही के कारण हुई।” पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और दुर्घटना प्रभावित सभी लोगों के परिवारों को सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या दुर्घटना के समय कार चालक नशे में था। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

