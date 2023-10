दिल्लीः छात्राओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़!, कपड़े बदल रही थीं छात्राएं, बना लिया वीडियो, डूसू अध्यक्ष ने पुलिस में दी शिकायत

Highlights घटना के संबंध में अभी तक आईआईटी दिल्ली का कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है. सोशल मीडिया पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष तुषार डेढ़ा ने उठाया है. करीब एक मिनट की वीडियो पोस्ट की.

नई दिल्लीः दिल्ली में एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है.ताजा मामला आईआईटी दिल्ली से आया है. यहां पर चल रहे फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज से छात्राएं आई. सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन जब छात्राएं चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही थी.

इसी दौरान छात्राओं का एक लड़के के द्वारा वीडियो बना लिया गया. छात्राओं को जब इस संबंध में मालूम हुआ तो वह काफी डर गई हैं. इस संबंध में किशनगढ़ थाने में शिकायत दी गई है और मांग की गई है कि जिस लड़के के द्वारा वीडियो बनाया गया है. उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए.

This tragic incident happened with the girls from Bharti College, University of Delhi. Such incidents are intolerable and we stand shoulder to shoulder.@DelhiPolice@iitdelhipic.twitter.com/MGXsKFpj3i