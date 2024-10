दिल्ली में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, अस्पताल में इलाज के बहाने आए हमलावर

Delhi Crime: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर की निर्मम हत्या और बलात्कार ने पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह महज एक अपराध नहीं है बल्कि लोगों का इलाज करने वाले भगवान माने जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ते अपराध को दिखाता है जिसके लिए न सिर्फ डॉक्टरों बल्कि प्रशासन के बीच भी चिंता फैल गई है। कोलकाता का मामला जहां लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है वहीं, राजधानी दिल्ली में एक डॉक्टर की हत्या ने सनसनी मचा दी है।

दरअसल, दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के जैतपुर में नीमा अस्पताल में 3 अक्टूबर को एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार, दो लोग घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे और इलाज करवाने के बाद डॉक्टर से मिलने की मांग की।

#WATCH | Delhi | A doctor named Javed Akhtar was shot dead inside Nima Hospital, Jaitpur under the Kalindi Kunj PS area. As per hospital staff, two boys had come to the hospital with an injury, after dressing they had demanded to meet the doctor and shot him dead once they… pic.twitter.com/OJTkTsl5MJ