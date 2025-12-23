दिल्ली मोहन गार्डनः 30 साल की पत्नी आरती की गला घोंटकर हत्या, पति ने 3 नाबालिग बच्चों के सामने मारा, फरार

Highlights मृतका की पहचान दिल्ली के द्वारका स्थित मोहन गार्डन निवासी आरती के रूप में हुई है। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घर के अंदर शव पाया। महिला को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"

Delhi: पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में 30 वर्षीय एक महिला की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसके पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतका की पहचान दिल्ली के द्वारका स्थित मोहन गार्डन निवासी आरती के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया, "घटना के बारे में पता 17 दिसंबर की सुबह चला, जब फोन पर सूचना मिली कि एक महिला ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घर के अंदर शव पाया। महिला को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"

अधिकारी ने बताया, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के बाद से महिला का पति सुशील घर से लापता है। वह टैक्सी चालक है। दंपति अपने तीन नाबालिग बच्चों के साथ रहते हैं।" उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

