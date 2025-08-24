Delhi: बवाना में आपसी रंजिश का खूनी खेल, झड़प के बाद शख्स की चाकू मारकर हत्या

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है आपसी रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ था।

Delhi: बवाना में आपसी रंजिश का खूनी खेल, झड़प के बाद शख्स की चाकू मारकर हत्या

Delhi Crime:  दिल्ली के बवाना इलाके में दो समूहों के बीच हुए झगड़े में 29 वर्षीय व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात बाहरी-उत्तरी दिल्ली इलाके की जेजे कॉलोनी में हुई। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘गश्त के दौरान, एक टीम को हमले की सूचना मिली और वह मौके पर पहुंची, जहां उसे पता चला कि तीन लोगों को चाकू मारा गया है।’’

अधिकारी के अनुसार तीनों को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक व्यक्ति नियाज को ‘मृत’ घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अन्य दो व्यक्तियों 20 वर्षीय तोसीन और 34 वर्षीय निहाल को इलाज के लिए लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल भेज दिया गया। घटना के सिलसिले में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘ तोसीफ और आरु नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, जो अब भी फरार है।’’

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है आपसी रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ था। अधिकारी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम तैनात की गई हैं।

