Delhi: पिता से दुश्मनी का बदला मासूम बेटे से, शख्स के ड्राइवर ने 5 साल के बच्चे का अपहरण कर की हत्या; आरोपी की तलाश में पुलिस

Delhi: दिल्ली के नरेला इलाके में मंगलवार को एक पाँच साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता एससीएच का बेटा, अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था और बाद में उसका शव नीतू के कमरे में मिला, जो परिवार का ड्राइवर है और पास में ही रहता है।

Delhi: दिल्ली के नरेला इलाके में एक पाँच साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी ईंटों और चाकू से हत्या कर दी गई। दिलदहला देने वाली वारदात 21 अक्टूबर को सामने आई। यह हत्या उसके पिता के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में काम करने वाले एक ड्राइवर ने की। पुलिस को शक है कि यह बदले की कार्रवाई थी। पुलिस ने बताया कि बच्चे का शव मामले के आरोपी नीतू के किराए के मकान से बरामद किया गया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नीतू फरार है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी को पीड़िता के पिता ने एक दिन पहले फटकार भी लगाई थी।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि बच्चे के अपहरण की सूचना दोपहर 3.30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में मिली। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक लापता हो गया।

परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसका शव पास के नीतू के किराए के कमरे में मिला।

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि लड़के के पिता, जो शिकायतकर्ता हैं, के पास सात-आठ ट्रांसपोर्ट वाहन थे और उन्होंने दो ड्राइवर - नीतू और वसीम - रखे थे।

डीसीपी ने कहा, "सोमवार शाम को, दोनों ड्राइवरों के बीच शराब के नशे में बहस हुई, जिसके दौरान नीतू ने कथित तौर पर वसीम की पिटाई कर दी।" पुलिस ने बताया कि जब मामले की सूचना ट्रांसपोर्टर को दी गई, तो उसने हस्तक्षेप किया और नीतू को दुर्व्यवहार के लिए दो-चार थप्पड़ मारे।

डीसीपी ने बताया कि अपमानित होकर, नीतू ने मंगलवार को घर के बाहर खेलते समय लड़के का अपहरण कर लिया, उसे अपने किराए के मकान में ले गया और ईंटों और चाकू से उसकी हत्या कर दी।

घटना का पता चलने के बाद, पुलिस मौके पर पहुँची और बच्चे को पास के अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जाँच शुरू की गई।

अधिकारी ने कहा, "ड्राइवर नीतू फरार है। उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आरोपी का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं।"

