By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 20, 2025 10:48 IST2025-12-20T10:47:37+5:302025-12-20T10:48:43+5:30

Delhi: उन्होंने बताया कि पुलिस इस घटना में कथित तौर पर शामिल दो मज़दूरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, साथ ही घटना के सही क्रम और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है।

Delhi: प्रेम नगर में मजदूर की हत्या, विवाद के चलते पीट-पीटकर कर उतारा मौत के घाट

Delhi: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में विवाद के बाद शुक्रवार को एक मजदूर की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह लगभग छह बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) पर सूचना मिली कि इंदर एन्क्लेव में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला है। पुलिस ने बताया कि उसकी पहचान बिहार के बांका जिले के जगतपुर गांव निवासी मुकेश (40) के रूप में हुई और वह एक मजदूर था।

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच से पता चला कि मुकेश का दो अन्य मजदूरों से विवाद हुआ था, जो सभी एक ही ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे। विवाद बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गया और मुकेश पर कथित तौर पर ईंट से हमला किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसने बताया कि पुलिस इस घटना में कथित तौर पर शामिल दो मजदूरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। 

टॅग्स :murder casedelhi policedelhi newsdelhi crimeहत्यादिल्ली पुलिसदिल्ली समाचारदिल्ली क्राइम