सुल्तानपुरी केस: घटना के वक्त मृतका के साथ एक और लड़की थी, दिल्ली पुलिस ने कहा-उसे कोई चोट नहीं और उठ कर चली गई थी

Highlights चिकित्सकीय बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया है। रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि युवती के साथ बलात्कार हुआ या नहीं। अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली पुलिस से मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

नई दिल्लीःनए साल के पहले दिन राजधानी दिल्ली की सड़कों पर युवती का शव मिला था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कंझावला में रविवार को हुई घटना की जांच में पता चला है कि पीड़ित युवती अकेली नहीं थी बल्कि उसकी एक सहेली उसके साथ थी, जो डर के कारण मौके से भाग गई थी।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि वे पुलिस का सहयोग कर रही है। उसका बयान लिया जा रहा है। ये आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जांच जारी है। दिल्ली पुलिस जल्द ही जांच पूरी कर लेगी। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।

Kanjhawala death case | The deceased was not alone on her scooty. A girl was with her at the time of the accident. She walked away from the spot after the accident. Now we have an eyewitness of the incident. Her statement will be recorded under 164 CrPC: Special CP (L&O) Zone II pic.twitter.com/HO7VcL4CMl