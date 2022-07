दिल्ली: जहांगीरपुरी में चार नाबालिग लड़कों ने युवक को मारी गोली, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार

Highlights आरोपी ने बताया कि सात महीने पहले उस व्यक्ति ने एक नाबालिग के पिता को पीटा था और वे बदला लेने आए थे। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक व्यक्ति पर गोली चलाने के आरोप में चार नाबालिग लड़कों को पकड़ा गया है। उस व्यक्ति को बंदूक की गोली लगी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आदमी को पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। घटना शुक्रवार को हुई। जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी ने बताया कि सात महीने पहले उस व्यक्ति ने एक नाबालिग के पिता को पीटा था और वे बदला लेने आए थे। पुलिस ने कहा कि पीड़ित को उस समय गोली मार दी गई जब वह इलाके में एच-4 ब्लॉक के पास बैठा था। तीन नाबालिग चलते हुए आए और उनमें से एक ने पॉइंट-ब्लैंक रेंज से उस व्यक्ति को गोली मार दी।

#WATCH | Delhi: 4 minor boys apprehended for firing at a man in Jahangirpuri on 15th July. The man has been hospitalised. Case u/s 307 IPC registered. Accused say that the man had beaten up father of one of the minors 7 months back & they had come to take revenge.



(Source: CCTV) pic.twitter.com/Icl2i4x3LN