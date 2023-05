दिल्ली: जामा मस्जिद के पास गोलीबारी से दहशत का माहौल, फायरिंग में एक शख्स की मौत

Highlights पुरानी दिल्ली इलाके में गोलीबारी से मचा हड़कंप बुधवार रात गोलीबारी के कारण एक शख्स की मौत आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में गोलीबारी की घटना होने से दहशत का माहौल है। जामा मस्जिद के पास 'या-रब-चला दे' होटल के पास गोलीबारी के कारण एक शख्स की मौत हो गई।

बताया जा रहा कि घटना देर रात बुधवार की है। पुलिस के मुताबिक, जब रात 1:40 बजे एक पीसीआर कॉल आई जिसमें बताया गया कि जामा मस्जिद के पास फायरिंग हुई है।

सूचना मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर घायल व्यक्ति को फौरन अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, शख्स को हालात काफी गंभीर थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, मरने वाले की पहचान 30 वर्षीय समीर के रूप में हुई है। शख्स होटल मालिक का साला था। पुलिस के मुताबिक, शख्स को गोली मारने वाले अज्ञात बदमाश थे और अभी तक उनकी तलाश की जा रही है।

पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि रात के समय जब यह घटना हुई तो समीर के सिर पर गोली लगी जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।

इस बीच, दिल्ली पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

A man was shot dead by assailants in the Jama Masjid area last night. The deceased has been identified as Sameer, a resident of Chawri Bazaar. Case registered, further investigation underway: Delhi Police