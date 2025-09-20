पैसा को लेकर झगड़ा, 26 वर्षीय देवेंद्र की चाकू घोंपकर हत्या, रोहित, अविनाश और पवन ने ली जान

Highlights अक्सर झगड़ों में शामिल रहता है, जबकि पवन भी दिहाड़ी पर काम करता है। बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

नई दिल्लीः बाहरी उत्तर दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में मामूली विवाद के बाद 26 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान खड्डा कॉलोनी निवासी देवेंद्र के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे लोअर जीटीके रोड पर एंट्री गेट पिकेट के पास देवेंद्र की उसके परिचित चार लोगों से बहसबाजी हुई। उप पुलिस आयुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि आरोपियों की पहचान रोहित (23), अविनाश (30) और पवन (26) के रूप में हुई है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग रोहित के आक्रामक व्यवहार के लिए उसे जानते है, अविनाश मजदूर है और अक्सर झगड़ों में शामिल रहता है, जबकि पवन भी दिहाड़ी पर काम करता है। पुलिस के अनुसार, विवाद बढ़ने पर एक आरोपी ने देवेंद्र के पेट में चाकू घोंप दिया। स्थानीय लोगों ने उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

स्वामी ने बताया कि इस संबंध में स्वरूप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने कहा, "सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाहों और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने रातभर छापेमारी की और तीनों आरोपियों को उनके ठिकानों से पकड़ लिया गया।" पुलिस ने बताया कि पवन के पास से खून से सना चाकू बरामद किया गया।

आरोपियों के कपड़े और अन्य सामान जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि चौथा आरोपी विकास फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तीनों गिरफ्तार आरोपी स्वरूप नगर और आसपास के क्षेत्रों के निवासी हैं और उनका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

