Delhi Encounter: बावना में पुलिस और बवानिया गैंग के बीच मुठभेड़, एक आरोपी को लगी गोली
By अंजली चौहान | Updated: January 8, 2026 11:03 IST2026-01-08T11:03:06+5:302026-01-08T11:03:25+5:30
Delhi Encounter: बवाना में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एनकाउंटर में राजेश बवानिया गैंग का गैंगस्टर अंकित मान गोली लगने से घायल हो गया।
Delhi Encounter: बाहरी दिल्ली के बावना इलाके में पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर को अंजाम दिया। जिसमें शामिल एक आरोपी को गोली लगी है। पुलिस और कुख्यात राजेश बवानिया गैंग के सदस्यों के बीच यह मुठभेड़ हुई है। इस कार्रवाई के दौरान, पुलिस का सामना बवानिया गैंग के एक जाने-माने साथी अंकित मान से हुआ। गोलीबारी में उसे गोली लगी। संक्षिप्त लेकिन तीव्र गोलीबारी के बाद पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई की और उसे काबू में कर लिया।
एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है और स्थिति के अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी।
Special cell
दिल्ली के बवाना इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा एनकाउंटर
द्वारका में भी ऐसा ही एनकाउंटर
मंगलवार को इसी तरह की एक घटना में, दिल्ली के द्वारका इलाके में एक एनकाउंटर हुआ। फायरिंग की घटना में शामिल दो शूटरों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना द्वारका के आया नगर में हुई, जहां 69 गोलियां चलाई गईं। दोनों के पैरों में गोली लगी। यह एनकाउंटर क्राइम ब्रांच की टीम ने किया था।
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और अपराधियों के बीच एक संक्षिप्त एनकाउंटर हुआ। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पैरों में गोली लगी। दोनों आया नगर गोलीबारी की घटना में शामिल थे, जहां 69 गोलियां चलाई गईं, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।"