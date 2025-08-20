Delhi CM Rekha Gupta Attack: आरोपी सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई पर कई आरोप, गुजरात के भक्तिनगर थाने में 5 अलग-अलग मामले दर्ज
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 20, 2025 18:48 IST2025-08-20T18:47:48+5:302025-08-20T18:48:43+5:30
Delhi CM Rekha Gupta Attack: सूत्र ने बताया, "हमें पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी गुजरात के भक्तिनगर थाने में पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।"
दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित रूप से हमला करने वाले व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है और गुजरात पुलिस ने पहले ही उस पर चाकू से हमला करने सहित पांच मामलों में मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। पुलिस ने बताया कि गुजरात के राजकोट निवासी आरोपी सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) को घटना के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया और उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच की गई। एक सूत्र ने बताया, "हमें पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी गुजरात के भक्तिनगर थाने में पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।"
इससे पहले उसपर जानबूझकर चोट पहुंचाने, खतरनाक हथियार या साधनों से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सकारिया को हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस गुजरात पुलिस की मदद से उसके निजी विवरणों की पुष्टि कर रही है।
उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजा बंठिया ने एक बयान में कहा, " बीएनएस हमने धारा 109 (हत्या का प्रयास), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 221 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आगे की जांच जारी है।"
पुलिस के मुताबिक, आरोपी दो दिन पहले ही दिल्ली आया था और मुख्यमंत्री आवास के पास टोह लेते हुए सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया था। उसे इलाके में फोन पर बात करते भी देखा गया था। आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को शामिल किया गया है। सूत्र ने बताया, "आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और हम कम से कम पांच दिन की रिमांड मांगने की योजना बना रहे हैं।
वह ट्रेन से दिल्ली आया था और हमने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसमें 'जन सुनवाई' के कुछ वीडियो हैं - एक शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री के आवास का और दूसरा उनके कैंप कार्यालय का।" गुप्ता पर बुधवार को सुबह करीब सवा आठ बजे सिविल लाइंस स्थित उनके कार्यालय पर आयोजित ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को ‘‘मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश’’ का हिस्सा बताया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमला गंभीर था और जानलेवा हो सकता था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सकारिया के पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि उसे मुख्यमंत्री कार्यालय में कड़ी जांच की जानकारी थी। उसके पास एक बैग था जिसमें कपड़े और कुछ कागज़ात थे।
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह "कोई साधारण हमला नहीं" था। इस बीच, राजकोट में, आरोपी की मां भानुबेन सकारिया ने दावा किया कि उनका बेटा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है और वह आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का विरोध करने दिल्ली गया था।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस द्वारा घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) मुख्यमंत्री गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है। मुख्यमंत्री गुप्ता को दिल्ली पुलिस की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है।