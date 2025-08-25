Delhi CM Rekha Gupta Attack: मित्र तहसीन सैयद से बात कर रहा था मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजी, 2000 रुपये भेजा और वीडियो दिया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 25, 2025 16:23 IST2025-08-25T16:21:13+5:302025-08-25T16:23:41+5:30
Delhi CM Rekha Gupta Attack: पुलिस के अनुसार, तहसीन को रविवार को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक, खिमजी ने गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो कथित तौर पर तहसीन को भेजा था।
दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल में हुए हमले के सिलसिले में रविवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने पहले कहा था कि मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजी (41) के मित्र तहसीन सैयद को पूछताछ के लिए शुक्रवार रात गुजरात के राजकोट से दिल्ली लाया गया और तथ्यों की पुष्टि के लिए खिमजी से उसका आमना-सामना कराया गया। पुलिस के अनुसार, तहसीन को रविवार को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक, खिमजी ने गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास का एक वीडियो कथित तौर पर तहसीन को भेजा था।
जबकि तहसीन ने उसे 2,000 रुपये भेजे थे। बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान उन पर कथित हमले से पहले खिमजी लगातार तहसीन के संपर्क में था। पुलिस ने बताया कि ऑटोरिक्शा चालक खिमजी के खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर थाने में 2017 से 2024 के बीच मारपीट और शराब रखने के पांच मामले दर्ज हैं।
तथा उसके खिलाफ कई बार निवारक कार्रवाई भी की गई है। आरोप है कि खिमजी शराब की तस्करी में भी शामिल था। दिल्ली पुलिस राजकोट में खिमजी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों समेत 10 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। खिमजी को अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज हुआ है।
उसने पुलिस से कहा है कि वह आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाने के लिए मुख्यमंत्री के ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में गया था। राजकोट पुलिस के अनुसार, खिमजी 19 अगस्त को आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली पहुंचा था।