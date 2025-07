Delhi: CA ने होटल में जाकर लगाया मौत को गले, मुँह में हीलियम गैस की लगाई पाइप; छोड़ा दर्दनाक सुसाइड नोट

Delhi: राजधानी दिल्ली में एक जवान सीए की मौत ने सबको हिला कर रख दिया है। आत्महत्या का यह ऐसा शायद पहला मामला है जिसमें मृतक ने हीलियम गैस सूंघकर खुदखुशी कर ली। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 29 जुलाई को 25 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) ने नई दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके के एक होटल में कथित तौर पर गैस सूंघकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने फेसबुक पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। इस पोस्ट में उसने लिखा था कि उसकी मौत के लिए किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

मृतक ने कहा कि वह अवसाद में नहीं था और न ही उसे ज़िंदगी में कोई परेशानी थी। इस बीच, सीए ने आगे लिखा, "ज़िंदगी ने मुझे कोई मौका नहीं दिया और मैं ज़िंदगी को कोई मौका भी नहीं दूँगा।"

जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो सीए धीरज कंसल बिस्तर पर मृत पड़े थे। बताया जा रहा है कि उनके मुँह में गैस सिलेंडर से एक पाइप जुड़ा हुआ था और उनका चेहरा और गर्दन पारदर्शी प्लास्टिक शीट से ढके हुए थे।

पीटीआई के अनुसार, पुलिस को उसकी बाईं जेब से एक नोट भी मिला जिसमें उसके पिता की मृत्यु का ज़िक्र था। पत्र में, कंसल ने कहा कि 2003 में उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली थी और उसका कोई भाई-बहन नहीं था। वह महरौली के एक पेइंग गेस्ट हाउस में रहता था। उन्होंने लिखा, "अगर आपने सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट नहीं देखी, तो मैं एक सुसाइड नोट लिख रहा हूँ, ताकि कोई मेरी पोस्ट डिलीट न कर दे। मैं जा रहा हूँ और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए।"

नोट में लिखा था, "मेरे जीवन का सबसे दुखद हिस्सा मेरा जन्म था; मृत्यु मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं, तो मैं पहले ही जा चुका हूँ। मैं किसी से गहराई से जुड़ा नहीं था, न ही कोई मुझसे जुड़ा था। कोई कारण नहीं, कोई पछतावा नहीं, और कोई शिकायत नहीं।"

कंसल का शव उनके चाचा और चचेरे भाइयों ने प्राप्त किया। अधिकारी ने कहा कि हीलियम का साँस लेना बेहद घातक है क्योंकि इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।

