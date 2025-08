Delhi: निजामुद्दीन इलाके में सरेआम चली गोलियां, दुकान मालिक घायल

Delhi: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में कुछ लोगों ने एक दुकान के मालिक पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अधिकारी ने कहा, ‘‘दुकान के मालिक ने यह जगह किसी को किराए पर दे रखी थी। करीब 15 दिन पहले उसने किराएदार से दुकान खाली करवा ली थी। ऐसा संदेह है कि इसी कारण उस पर यह हमला किया गया। मामले की जांच की जा रही है।’’

Firing Outside Nizamuddin Markaz in New Delhi



Around 5 rounds were fired



Shop owner Furqan shot, admitted to AIIMS Trauma Center



Dispute over shop eviction led to the violence.



- Over a dozen assailants involved in the attack. @DelhiPolice@CPDelhi@DCPSEastDelhi… pic.twitter.com/ppaFURPEhu