दिल्ली: साकेत कोर्ट में गोलीकांड पर बड़ा खुलासा; रुपया डबल करने के नाम पर महिला ने हमलवार को दिया था धोखा, रकम न लौटाने पर शख्स ने मारी गोली

Highlights दिल्ली की साकेत कोर्ट परिसर में गोलीकांड में हुआ बड़ा खुलासा पुलिस का कहना महिला ने हमलवार के साथ की थी ठगी रकम डबल करने के नाम पर महिला ने शख्स के साथ की थी ठगी

नई दिल्ली: साकेत कोर्ट परिसर में शुक्रवार को एक महिला को गोली मारने की वारदात सामने आई। इस घटना के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी और आनन-फानन में पीड़ित महिला को अस्पताल ले जाया गया।

कोर्ट परिसर में हुई इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बड़ा खुलासा किया है।

An FIR was registered in December in which the victim of today's incident is accused. The woman had taken money from the person (shooter) on the promise of doubling it, both of them had come to the court related to the matter. Several other cases of fraud are also lodged against… https://t.co/C2Jlue6AW3pic.twitter.com/9bg9j4eX1n