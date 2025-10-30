पिता अकील, चाचा वकील और 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के भाई पर शिकंजा, तेजाब हमले का ‘नाटक’ करने वाली लड़की के घर पर आफत

Highlights लड़की के पिता अकील खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कृत्य को अंजाम दिया और फिर मोटरसाइकिल से भाग गया। विश्वविद्यालय के ‘नॉन-कॉलेजिएट’ महिला शिक्षा बोर्ड में नामांकित है।

Delhi:दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में कथित तौर पर तेजाब हमले का दिखावा करने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के भाई और चाचा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पहचान वकील (42) और उसके भतीजे, जो लड़की का भाई है, के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किए गए लड़की के पिता अकील खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि अकील, उसके भाई वकील और अकील के बेटे ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वालों से बदला लेने के लिए तेजाब हमले की साज़िश रची थी।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने एक बयान में कहा, ‘‘योजना को अंजाम देने के लिए, अकील ने अशोक विहार के पास अपनी बेटी के हाथ और बैग पर एक रसायन (टॉयलेट क्लीनर) डालकर खुद ही इस कृत्य को अंजाम दिया और फिर मोटरसाइकिल से भाग गया।’’

अधिकारी ने बताया कि महिला बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा है और दिल्ली विश्वविद्यालय के ‘नॉन-कॉलेजिएट’ महिला शिक्षा बोर्ड में नामांकित है। महिला ने दावा किया था कि रविवार को जब वह अतिरिक्त कक्षाओं के लिए जा रही थी तो तब तीन लोगों ने अशोक विहार के पास उस पर तेजाब फेंका।

उसने हमलावरों की पहचान जितेंद्र और उसके दो साथियों के रूप में की। हालांकि, बाद में जांच से पता चला कि दोनों साथी उसके अपने रिश्तेदार थे, जिनके साथ उसके परिवार का संपत्ति विवाद था। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर तेजाब का कोई निशान नहीं मिला और न ही कथित हमलावरों की कोई सीसीटीवी फुटेज मिली।

पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘‘विस्तृत जांच के बाद पता चला कि छात्रा के पिता और चाचा ने जितेंद्र और अन्य को झूठा फंसाने के लिए हमले की बात गढ़ी थी। छात्रा के भाई ने उसे स्कूटर पर अशोक विहार के पास छोड़ा, जिसके बाद वह ई-रिक्शा लेकर कॉलेज गेट से 300 मीटर पहले उतर गई। इस घटना से संदेह पैदा हुआ।’’

Web Title: Delhi Ashok Vihar Noose tightens father Akil, uncle wakil 20-year-old college student brother trouble home girl who staged acid attack