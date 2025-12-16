Delhi: जाफराबाद में ताबड़तोड़ गोलीबारी, बाइक सवार हमलावरों ने दो भाइयों का किया मर्डर
December 16, 2025
Delhi: दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज सुबह करीब 1:40 बजे, PS जाफराबाद में फायरिंग की घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति मृत पाया गया, जिसकी पहचान फज़ील (31 साल), पिता अब्दुल, निवासी गली नंबर 30/8, जाफराबाद के रूप में हुई।
Delhi: राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें कानून का डर ही नहीं है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके का है। जहां देर रात फायरिंग की घटना में दो भाइयों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत और तनाव फैल गया, क्योंकि हमलावरों ने 48 से ज़्यादा राउंड गोलियां चलाईं। यह घटना जाफराबाद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चौहान बांगर इलाके में रात करीब 1:30 बजे हुई।
पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों भाई अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी 5 अज्ञात हमलावर आए और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि हमले में करीब 48 राउंड गोलियां चलाई गईं। दोनों को कई गोलियां लगीं और वे मौके पर ही गिर पड़े।
पीड़ितों में से एक, फजील, जिसकी उम्र 31 साल थी, अब्दुल का बेटा और गली नंबर 30 8, जाफराबाद का रहने वाला था, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह मृत पाया गया। उसके बड़े भाई, नदीम, जिसकी उम्र 33 साल थी, को परिवार वाले JPC अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शूटर्स की तलाश
पुलिस ने बताया कि फायरिंग के बाद हमलावर तुरंत भाग गए और अपना स्कूटर क्राइम सीन पर ही छोड़ गए। मौके से कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जो फायरिंग की तीव्रता को दर्शाते हैं। इलाके की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जाफराबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं। आसपास के इलाके के CCTV फुटेज जब्त कर लिए गए हैं और हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण किया जा रहा है।
पीड़ित के परिवार ने रिश्तेदारों पर आरोप लगाया
मृतकों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि हत्या करीबी रिश्तेदारों ने की है। पीड़ितों के बड़े भाई ने अपनी चाची के बेटों पर हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना लंबे समय से चली आ रही निजी दुश्मनी का नतीजा लग रही है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
इलाके के निवासियों ने बताया कि घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से कई पड़ोसी पुलिस से बात करने को तैयार नहीं हैं।
दोनों पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के लिए इलाके में टीमें तैनात हैं।