Delhi: बच्चे की चाह में बने किडनैपर, 27 दिन के नवजात का कराया अपहरण, गिरफ्तार

By अंजली चौहान | Updated: October 30, 2025 13:02 IST2025-10-30T13:00:24+5:302025-10-30T13:02:47+5:30

Delhi: पुलिस ने अपहरण के सिलसिले में माया, शुभ करण और संयोगिता नाम के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान, नाबालिगों ने खुलासा किया कि माया ने उन्हें अपहरण के लिए 20,000 रुपये की पेशकश की थी।

Delhi: राजधानी दिल्ली में एक नवजात के अपहरण के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महज 27 दिन के बच्चे को पुलिस ने आरोपियों से बचाया। पुलिस का कहना है कि 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के तिलक नगर थाना क्षेत्र से बच्चे का अपहरण किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस उपायुक्त दराडे शरद भास्कर के अनुसार, बच्चे को बचा लिया गया और उसके जैविक माता-पिता से मिला दिया गया। घटना के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जाँच के लिए टीमें गठित की गईं, जिससे शिशु बरामद हुआ।

भास्कर ने एक बयान में कहा, "8 अक्टूबर को तिलक नगर पुलिस थाना क्षेत्र से 27 दिन के एक शिशु का अपहरण कर लिया गया था। एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जाँच के लिए टीमें गठित की गईं। पुलिस ने शिशु को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया।"

पुलिस ने अपहरण के सिलसिले में तीन व्यक्तियों, माया, शुभ करण और संयोगिता को गिरफ्तार किया है और दो किशोरों को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान, किशोरों ने खुलासा किया कि माया ने उन्हें अपहरण करने के लिए 20,000 रुपये की पेशकश की थी। आगे की जांच से पता चला कि माया का इरादा बच्चे को अपने पड़ोसियों, शुभ करण (36) और उसकी पत्नी संयोगिता (27) को सौंपने का था, जो निःसंतान थे।

भास्कर ने कहा, "दो किशोरों को पकड़ लिया गया, जिन्होंने बाद में खुलासा किया कि माया ने उन्हें 20,000 रुपये की पेशकश की थी। पूछताछ के दौरान, माया ने खुलासा किया कि बच्चे को उसके पड़ोसियों, शुभ करण (36) और उसकी पत्नी संयोगिता (27) को सौंपने के लिए अपहरण किया गया था, जो निःसंतान थे। पुलिस ने माया, शुभ करण और संयोगिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो किशोरों को भी पकड़ लिया गया है। बच्चे को उसके जैविक माता-पिता से मिला दिया गया है।"

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल के पास से एक नवजात शिशु का अपहरण कर लिया गया। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और एक टीम ने संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए संभावित मार्गों पर 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को स्कैन किया बाद में पता चला कि गाड़ी नारायणा से चोरी हुई थी। आगे की जाँच में पता चला कि विकास, जो पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में है, ने चोरी की स्कूटी अनिल को सौंपी थी, जिसने बाद में उसे एक किशोर को दे दिया।

कड़ी पूछताछ के दौरान, किशोर ने पूरी साजिश का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि उत्तम नगर में रहने वाली नौकरानी माया ने अपने पड़ोसियों शुभ करण और उसकी पत्नी संयोगिता (27) के साथ मिलकर यह साजिश रची, जो शादी के कई सालों बाद भी निःसंतान थे। माया ने पैसिफिक मॉल के पास सड़क किनारे एक महिला को नवजात शिशु के साथ रहते देखा था और तीनों ने बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई। माया ने कथित तौर पर अपहरण को अंजाम देने के लिए किशोरों को 20,000 रुपये की पेशकश की थी।

