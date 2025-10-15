Delhi: रील बनाने के चक्कर में गई जान, 14 साल के लड़के ने वीडियो बनाने के लिए गले में डाला फंदा; फिर हुआ कुछ ऐसा...
By अंजली चौहान | Updated: October 15, 2025 08:33 IST2025-10-15T08:31:53+5:302025-10-15T08:33:03+5:30
Delhi: पुलिस को शक है कि लड़का सोशल मीडिया के लिए रील बना रहा होगा
Delhi: राजधानी दिल्ली के एक इलाके में 14 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर गलती से अपने घर में लगे पंखे से पर्दे की मदद से फांसी लगा ली। अधिकारियों के अनुसार, लड़का रविवार को खुद का वीडियो बना रहा था, तभी वह फिसलकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को शक है कि लड़का सोशल मीडिया के लिए रील बना रहा होगा। अधिकारियों ने बताया कि घटना का वीडियो उसके मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड हो रहा था, जो शव के पास मिला था।
पुलिस के एक सूत्र ने बताया, "वीडियो में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हम देख सकते हैं कि लड़का फंदे से खुद को देख रहा है... जैसे ही वह फोन (जो दूर से रिकॉर्डिंग कर रहा था) में देख रहा है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे रखी कुर्सी से फिसल जाता है। कुर्सी उसके पीछे गिर गई, जिससे वह अपना संतुलन नहीं बना सका।"
दीप चंद बंधु अस्पताल, जहाँ लड़के को ले जाया गया था, ने रविवार दोपहर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में लड़के को मृत घोषित कर दिया गया। उसके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं, जबकि उसकी माँ गृहिणी हैं। उसकी एक बड़ी बहन भी है।
डीसीपी (उत्तर पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, "घटना में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। अपराध दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के मोबाइल फोन सहित अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए गए हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "शव को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में सुरक्षित रखा गया है। सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया और शव परिवार को सौंप दिया गया है।"