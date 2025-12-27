मैसूर पैलेस के पास सिलेंडर ब्लास्ट में 3 की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Mysuru Palace Cylinder Blast: मैसूरु पैलेस के पास हुए एक गुब्बारा गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या की निवासी लक्ष्मी (29) की शुक्रवार देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विस्फोट में लक्ष्मी को गंभीर चोटें आई थीं और गहन उपचार के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी बेंगलुरु में रहने वाले ऑटो रिक्शा चालक राजेश की पत्नी थी। राजेश मूल रूप से मांड्या जिले के होसाहल्ली गांव का निवासी है। पुलिस ने बताया कि दंपति बृहस्पतिवार को मैसूरु आया था और बेलवाड़ी में अपने रिश्तेदारों के घर पर ठहरा हुआ था। यह विस्फोट बृहस्पतिवार शाम को मैसूरु महल के पास हुआ था।

A cylinder explosion was reported outside Mysuru’s Amba Vilas Palace on Thursday, prompting police to cordon off the area. Security agencies rushed to the spot and are investigating the incident, while the situation remains under close watch.#IndiaTodaySocial#Mysuru#Blastpic.twitter.com/64thJjOBqY — IndiaToday (@IndiaToday) December 26, 2025

विस्फोट से गुब्बारा विक्रेता सलीम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में घायल एक अन्य महिला मंजुला ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि सलीम उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था और मैसूरु के लश्कर मोहल्ला में दो अन्य लोगों के साथ रह रहा था।

वह गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करता था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) भी जांच में शामिल हो गया है और घटना से संबंधित जानकारी जुटा रहा है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के सटीक कारण का पता लगाने के लिए मामले की जांच जारी है।

