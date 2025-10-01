मां के साथ तिरुवन्नामलाई आई बेटी, अरुलमिगु अरुणाचलेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद लौटे रही थी, दो पुलिसकर्मियों ने नीचे उतारकर सुनसान जगह पर किया दुष्कर्म

Highlights जांच के दौरान दो पुलिसकर्मियों ने पीड़िता और उसकी मां को नीचे उतरने को कहा। द्रमुक सरकार को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए। शामिल होने वाली इस घटना में मुख्यमंत्री का क्या कहना है?

तिरुवन्नामलाईः आंध्र प्रदेश की एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई ईस्ट थाने के दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। तिरुवन्नामलाई ‘महिला’ थाने की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को स्थानीय बाईपास के निकट ड्यूटी पर तैनात दो कांस्टेबल ने कथित तौर पर महिला से दुष्कर्म किया। अधिकारी ने बताया कि वह महिला अपनी मां के साथ इस शहर आई थी। अधिकारी ने बताया, ‘‘प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है।’’ पुलिस के अनुसार, महिला और उसकी मां, अरुलमिगु अरुणाचलेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए सोमवार शाम को एक मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि तिरुवन्नामलाई बाईपास रोड पर वाहन जांच के दौरान दो पुलिसकर्मियों ने पीड़िता और उसकी मां को नीचे उतरने को कहा। बाद में वे पीड़िता को एक सुनसान जगह पर ले गए और उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने स्थानीय लोगों की मदद से मंगलवार को अपनी बेटी को जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

इस बीच, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की आलोचना की और दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाली पुलिस का ही अपराध में शामिल होने वाली इस घटना में मुख्यमंत्री का क्या कहना है? द्रमुक सरकार को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व प्रमुख के. अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि पुलिस अधिकारी भी यौन उत्पीड़न में संलिप्त हैं और महिलाओं को उनसे असुरक्षित माहौल में रहना पड़ रहा है।’’ उन्होंने कहा कि गृह विभाग के प्रमुख एवं मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए क्योंकि ऐसे अपराध करने वालों को सरकार का कोई डर नहीं है।

