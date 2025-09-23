कटक पुलिसः हिरासत में मौत, सीएम माझी के निर्देश पर चौद्वार थाने के प्रभारी एसीपी विश्व रंजन साहू, उप-निरीक्षक निरंजन गोडा और कांस्टेबल कमल लोचन माझी निलंबित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 23, 2025 11:34 IST2025-09-23T11:30:31+5:302025-09-23T11:34:36+5:30
Cuttack Police: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर चौद्वार थाने के प्रभारी एसीपी विश्व रंजन साहू को थाने में हिरासत में मौत की सूचना मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया है।
Cuttack: वाहन चोरी के एक मामले में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की कथित तौर पर हिरासत में मौत के मामले में कटक जिले के चौद्वार पुलिस थाने के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर चौद्वार थाने के प्रभारी एसीपी विश्व रंजन साहू को थाने में हिरासत में मौत की सूचना मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया है।’’
बयान में कहा गया है कि इस मामले में उप-निरीक्षक निरंजन गोडा और कांस्टेबल कमल लोचन माझी को पहले ही ‘‘कर्तव्य में लापरवाही’’ के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ढेंकनाल जिले के निवासी रसानंद नायक की मौत के बाद की गई, जिसे वाहन चोरी के एक मामले में चौद्वार पुलिस थाने में हिरासत में लिया गया था।
नायक पर पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के आरोप थे। उसे हाल ही में पुलिस ने पकड़ा था और थाने में हिरासत में रखा था। मृतक के भाई ने मीडिया में दावा किया, ‘‘पुलिस थाने में असहनीय थर्ड-डिग्री प्रताड़ना के बाद मेरे भाई की आत्महत्या के कारण मौत हो गई।’’
उन्होंने बताया कि नायक को गंभीर हालत में कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां सोमवार दोपहर लगभग 12.30 बजे उसकी मौत हो गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने थाने में तीन पुलिसकर्मियों को अपने भाई के साथ मारपीट करते देखा था। नायक की पत्नी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। बहरहाल, पुलिस ने आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की।