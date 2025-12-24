टायर फटने के बाद डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में गई सरकारी बस, सामने से आ रहे वाहनों से टक्कर, 7 मरे
Cuddalore: सरकार की एक बस बुधवार को टायर फटने के कारण डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में चली गई।
Cuddalore: तमिलनाडु के कुड्डालोर में बुधवार को एक सरकारी बस की दो वाहनों से भिड़ंत की घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि टायर फटने के कारण बस विपरीत दिशा की ओर चली गयी थी। तिरुचिराप्पल्ली से चेन्नई जा रही राज्य सरकार की एक बस बुधवार को टायर फटने के कारण डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में चली गई।
सामने से आ रहे वाहनों से टकरा गई। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "चेन्नई से तिरुचिरापल्ली की ओर जा रही दो गाड़ियों (एक एसयूवी और एक कार) से बस की भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियों में सवार सात लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।"