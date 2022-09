Video: लंदन में चुराई गई करोड़ों की ‘बेंटले मल्सैन’ पाकिस्तान के कराची से हुई बरामद

Highlights पाकिस्तान पुलिस ने लंदन में चुराई गई एक महंगी कार को कराची से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 3,00,000 डॉलर से अधिक इस कार की कीमत है। पुलिस ने कार चुराने वालों के पास से हथियार भी बरामद किए है।

इस्लामाबाद: लंदन से चुराई हुई महंगी कार को पाकिस्तान से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने इस कार को पहले लंदन में चुराया और फिर जाली तरीके से उसे पाकिस्तान लाया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत करोड़ों में है और इसे बेचने की तैयारी हो रही थी।

पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो अधिकारियों ने कराची के एक बगंले पर छापा मारा। अधिकारियों को यहां से काल मिली और एक दूसरे घर से हथियार भी बरामद हुए है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के सीमा शुल्क अधिकारियों ने ब्रिटेन से चुराई गई एक लग्जरी कार ‘बेंटले मल्सैन’ सेडान शनिवार को छापेमारी के दौरान कराची के एक बंगले से बरामद हुई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा कार चोरी होने की सूचना दिए जाने के बाद अधिकारियों ने बंगले पर छापा मारा और वहां से यह महंगी कार बरामद की।

Custom raided a house in DHA Karachi to recover Bentley which was allegedly stolen from London.pic.twitter.com/xoXvQIgiNO