भोपाल से आकर दिल्ली को दहलाने की साजिश, मॉल और पार्क में हमले की योजना?, 2 अरेस्ट, दोनों का नाम अदनान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त

Highlights गिरफ्तारियों से दिल्ली में संभावित आतंकवादी हमला टल गया है। दिल्ली में विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। धमकाने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया था।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो राष्ट्रीय राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके में कथित तौर पर आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे। इन इलाकों में दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक सार्वजनिक पार्क शामिल है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों का नाम अदनान है और वे भोपाल के रहने वाले हैं। उन्हें दिल्ली के सादिक नगर और भोपाल में समन्वित अभियान के बाद विशिष्ट गोपनीय जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा, "इन गिरफ्तारियों से दिल्ली में संभावित आतंकवादी हमला टल गया है।" पुलिस ने उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की जिसमें एक वीडियो भी है जिसमें वे आईएसआईएस के प्रति "वफादारी की शपथ" ले रहे हैं । उन स्थानों की तस्वीरें भी मिली हैं जहां वे दिल्ली में विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) प्रमोद कुशवाहा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक घड़ी, जिसका उपयोग वे आईईडी के लिए टाइमर बनाने के लिए कर रहे थे तथा उन स्थानों की तस्वीरें भी जब्त की गईं जहां वे आईईडी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि संदिग्ध आतंकवादियों ने दिल्ली में उन स्थानों की टोह ली थी जहां वे हमले की योजना बना रहे थे।

जिसमें दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक सार्वजनिक पार्क शामिल था। सबसे पहले एक व्यक्ति को 16 अक्टूबर को सादिक नगर से गिरफ्तार किया गया और बाद में एक अन्य को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। भोपाल निवासी अदनान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारी को धमकाने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया था।

अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी आईएसआईएस से संबद्ध थे और दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है।" पुलिस ने बताया कि संदिग्धों से उनके नेटवर्क और उनकी योजनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है।

