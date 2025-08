Tamil Nadu: थाने में सुरक्षा मांगने पहुंचा शख्स, अचानक सब-इंस्पेक्टर के कमरे में लगा ली फांसी; किसी को नहीं लगी भनक

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक पुलिस स्टेशन में आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां 5 अगस्त मंगलवार आधी रात के आसपास एक 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में आत्महत्या कर ली। कोयंबटूर शहर पुलिस ने बताया कि लगभग 55 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति ने कोयंबटूर शहर के बी1 बाजार पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर स्थित सब-इंस्पेक्टर के कमरे में फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और जाँच की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक की पहचान रामचेट्टीपलायम के कामराज नगर निवासी राजन के रूप में हुई।

राजन अपनी बहन वीरमणि और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ रहता था। वह अविवाहित था और सेंटरिंग एजेंट के रूप में काम करता था। पुलिस ने बताया कि उसकी बहन ने कथित तौर पर बताया कि पिछले दो दिनों से राजन का व्यवहार बहुत खराब था और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मारने आ रहा है।

#WATCH | Tamil Nadu | Coimbatore Police Commissioner Saravana Sunder says, "Last night at around 11.20 pm, a man entered the police station claiming that 25 people were following him. The police searched for those following him but found no one. The police asked the man to come… pic.twitter.com/7FzgYwwqg3