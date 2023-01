Coimbatore Car Blast: चेन्नई से आरोपियों को कोयंबटूर लेकर पहुंची एनआईए, टीम जमीशा मुबीन के आवास गई, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights आरोपियों को जांच के लिए विस्फोट स्थल के पास विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया। 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और चेन्नई के पास पुझाल केंद्रीय जेल में रखा गया है। मुबीन के आवास से तीसरी मंजिल पर कार में सिलेंडर ले जाने में कैसे मदद की।

कोयंबटूरः तमिलनाडु के कोयंबटूर में संगमेश्वर मंदिर के सामने 23 अक्टूबर 2022 को हुए कार विस्फोट की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अपनी हिरासत में लिए गए चार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। आरोपियों को जांच के लिए विस्फोट स्थल के पास विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि इन चारों को सबूत इकट्ठा करने के लिए सिलेंडर फटने की घटना में झुलसने से मरे जमीशा मुबीन के घर ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि इस घटना को मुबीन द्वारा आतंकवादी हमले के रूप में देखा गया था। उन्होंने कहा कि अब तक इस सिलसिले में 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और चेन्नई के पास पुझाल केंद्रीय जेल में रखा गया है।

Coimbatore | NIA team conducted a search operation last night at the residence of the prime accused in the car cylinder blast case. All four accused in the case were brought to Coimbatore by NIA for this operation. pic.twitter.com/uOuSqqTqjL