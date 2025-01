Chittorgarh School Viral Video: विद्यालय में गंदी करतूत?, आपत्तिजनक हरकत करते पकड़े गए महिला शिक्षक और पुरुष सहकर्मी, निलंबित, देखें वीडियो

Highlights Chittorgarh School Viral Video: Chittorgarh School Viral Video: Chittorgarh School Viral Video:

Chittorgarh School Viral Video: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के सालेरा गांव के एक स्कूल में महिला टीचर और उसका सहकर्मी आपत्तिजनक हरकतें करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। अश्लील हरकतें स्कूल ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं और वायरल हो गईं। वीडियो वायरल होने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों को बर्खास्त करने की मांग की है। मामला सामने आने के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना जिले के गंगरार ब्लॉक की है, जहां एक शिक्षिका और उसके सहकर्मी को स्कूल परिसर में बार-बार चुंबन और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियां करते हुए कैमरे में कैद किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कूली छात्रों ने भी इसे देखा है और अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी है।

The CCTV video of Salera school in Chittorgarh went viral, in which a teacher and a female teacher are doing obscene acts.



The teacher and the female teacher got into a romantic mood in the school itself.



When the District Magistrate came to know about this news, both these… pic.twitter.com/PXv439sY56