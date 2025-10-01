दरवाजे पर खेल रही मूकबधिर 13 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर घर ले गया 70 साल के के बुजुर्ग कल्लू राजपूत, किया रेप
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 1, 2025 14:15 IST2025-10-01T14:14:35+5:302025-10-01T14:15:13+5:30
Chitrakoot: चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र में एक 13 साल की किशोरी के साथ बलात्कार के आरोप में 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चित्रकूट जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सत्यपाल सिंह ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से मंगलवार को बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र में 13 साल की एक मूकबधिर लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग कल्लू राजपूत नामक व्यक्ति ने शनिवार की शाम बलात्कार किया। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, पहाड़ी थाने की प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अनुपमा तिवारी ने बताया कि यह घटना शनिवार की शाम को हुई। मूकबधिर लड़की अपने दरवाजे पर खेल रही थी तभी पड़ोस का रहने वाला कल्लू राजपूत (70) उसे बहला-फुसलाकर घर के पीछे ले गया और कथित रूप से उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पीड़ित लड़की की मां की तहरीर पर रविवार को मामला दर्जकर सोमवार को मूकबधिर भाषा के विशेषज्ञ की मदद से अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज करवाया गया तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
प्रेम संबंधों को लेकर दो गुटों में संघर्ष, एक युवक की चाकू मारकर हत्या
मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी क्षेत्र में प्रेम संबंधों को लेकर दो पक्षों में हुए संघर्ष में एक युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि नई मंडी थाना क्षेत्र के पटेल नगर मुहल्ले में सोमवार देर रात एक लड़की से प्रेम संबंधों को लेकर दो गुटों में हुए संघर्ष में चाकू लगने से शिवा (20) और ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गये।
पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने शिवा को मृत घोषित कर दिया। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।