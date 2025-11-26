Chhattisgarh: जांजगीर-चांपा में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत; 3 घायल

November 26, 2025

Chhattisgarh:  जांजगीर-चांपा जिले में एक एसयूवी के ट्रक से टकरा जाने से पांच लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गए । पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के सुकली गांव के करीब देर रात ट्रक और एक वाहन के बीच आमने-सामने की टक्कर में वाहन सवार पांच लोगों की मौत हो गई तथा तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि नवागढ़ निवासी ग्रामीण वाहन से बारात में गए थे और जब वह वापस नवागढ़ लौट रहे थे तब सुकली गांव के करीब उनका वाहन एक ट्रक से टकरा गया इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में विश्वनाथ देवांगन (43), राजेंद्र कश्यप (27), पोमेश्वर जलतारे (33), भूपेंद्र साहू (40) और कमलनयन साहू (22) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शवों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 

