मायके की जमीन अपने नाम करवा लो?, पत्नी क्रीमकला देवी ने किया मना, पति भगवान दास यादव ने फावड़े से काट डाला

Highlights विरोध करने पर भगवान दास ने बेटी की हत्या कर दी। भगवान दास हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और पंचायत सदस्य भी है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं।

चंदौलीः चंदौली जिले में मंगलवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मामूली विवाद के बाद फावड़े से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथावर गांव की है। उसने बताया कि भगवान दास यादव का अपनी पत्नी क्रीमकला देवी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने क्रीमकला पर फावड़े से वार कर दिया। सकलडीहा पुलिस क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी के मुताबिक, महिला की मौके पर ही मौत हो गई और वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया।

महिला की मां ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि आरोपी चाहता था कि क्रीमकला मायके की जमीन को अपने नाम करवा ले जिसका विरोध करने पर भगवान दास ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। उन्होंने बताया, ‘‘भगवान दास हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और पंचायत सदस्य भी है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं।’’ तिवारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Web Title: Chandauli Get your parent's land transferred your name Wife Krimkala Devi refused husband Bhagwan Das Yadav chopped her off shovel