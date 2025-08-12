चंदानगरः नकाब पहने छह-सात लोग दुकान में घुसे, हथियारों के बल पर कर्मचारियों को धमकाया, आभूषण लूट फरार, उपप्रबंधक के पैर में गोली लगी

August 12, 2025

Chandanagar: पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उपप्रबंधक के पैर में गोली लग जाने से वह घायल हो गया।

सांकेतिक फोटो

Highlightsतिजोरी नहीं खोल पाए तो उन्होंने बाहर रखे चांदी के कुछ आभूषण लूट लिए।मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने भी घटनास्थल का दौरा किया।

Chandanagar: हैदराबाद के चंदानगर में आभूषणों की एक दुकान पर लुटेरों ने मंगलवार को गोलीबारी करने के बाद चांदी के कुछ आभूषण लूट लिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस गोलीबारी में दुकान का उपप्रबंधक घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 10 बजकर 35 मिनट पर नकाब पहने छह-सात लोग दुकान में घुस आए और हथियारों के बल पर कर्मचारियों को धमकाने लगे। इसने कहा कि उन्होंने गोलियां चलाने के बाद आभूषण लूटने की कोशिश की। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उपप्रबंधक के पैर में गोली लग जाने से वह घायल हो गया।

इसने बताया कि जब वे लोग तिजोरी नहीं खोल पाए तो उन्होंने बाहर रखे चांदी के कुछ आभूषण लूट लिए और मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। आभूषण की दुकान के एक कर्मचारी ने बताया कि घायल उपप्रबंधक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने भी घटनास्थल का दौरा किया।

