VIDEO: गोपाल खेमका के कत्ल से पहले का CCTV आया सामने, हमलावर ने नजदीक से मारी गोली

Gopal Khemka CCTV Video:बिहार के बिजनेसमैन और भाजपा नेता गोपाल खेमका की हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में एक बाइक सवार व्यक्ति खेमका के आवास के गेट के पास उनका इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लिप में फिर दो कारें खेमका के घर के बाहर रुकती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली कार में गोपाल खेमका को देखा जा सकता है। वह व्यक्ति, जो हथियारों से लैस होकर घर के पास इंतजार कर रहा था, फिर खेमका की कार के पास जाता है और उन पर गोलियां चलाता है और फिर अपनी मोटरसाइकिल से भाग जाता है।

जैसे ही खेमका को गोली लगती है और हत्यारा भाग जाता है, खेमका की गाड़ी के पीछे दूसरी कार का चालक यह देखने के लिए बाहर कूदता है कि क्या हुआ और वह फोन करता हुआ दिखाई देता है। गौरतलब है कि खेमका की हत्या उसके बेटे की इसी तरह की भयावह तरीके से हत्या के छह साल बाद हुई है।

